Мешает зарабатывать: раскрыта причина желания «Би-2» перезаписать хит «Мой рок-н-ролл» без Чичериной

Уехавшие из России лидеры группы «Би-2» решили выпустить новую версию хита «Мой рок-н-ролл», которую исполняли с певицей Юлией Чичериной. Из-за подпавшей под санкции ЕС артистки, шведский музыкальный сервис Spotify удалил композицию со своей платформы.

«Европейские музыкальные площадки, на которых иноагентный лидер группы Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает зарабатывать за количество прослушиваний, начинают удалять творчество артистов, выступивших в поддержку спецоперации», - говорится в сообщении Telegram-канала «Хуже и не скажешь»

Отмечается также, что именно по этой причине главными претендентами на исполнение песни с группой «Би-2» являются «русофобы и другие иноагенты».

Напомним, еще в начале 2024 года Егор Бортник*, более известный под псевдонимом Лева «Би-2», рассказывал, что запретил исполнять песню «Мой рок-н-ролл» Юлии Чичериной из-за ее политической позиции.

Ранее лидер «Би-2» заявил о планах перезаписать песню с Земфирой* (признана иноагентом на территории РФ).

*Признаны иностранными агентами на территории России