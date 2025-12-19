«Начинаем с обнуления наши отношения»: Садальский помирился с Васильевой после многолетней вражды

Актер Стас Садальский сообщил о примирении с коллегой по сцене Татьяной Васильевой после многолетней вражды.

В своем Telegram-канале он опубликовал фото со съемок в совместном проекте.

«Мы начинаем с обнуления наши отношения с Татьяной! Начали репетировать „Любовь на Бис“. Режиссер Вова Устюгов. Это будет наш прощальный карнавальный спектакль», - разоткровенничался Садальский.

Поклонники обрадовались известию об примирении артистов. Многие также похвалили запечатленную на снимке Васильеву и отметили, что звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» отлично выглядит.

«Как вы хорошо выглядите — и Татьяна, и вы, Стас, это ли не вторая молодость?!» - говорится в комментариях.

Напомним, причиной конфликта стали откровения Садальского и личной жизни семьи Васильевой. Артисты ранее близко дружили и однажды Станислав публично рассказал, что Татьяна жаловалась ему на своих взрослых детей, которых она якобы содержит. После этого Васильева обвинила коллегу по сцене в распространении сплетен и прервала с ним всякое общение.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года Садальский опубликовал фотографию Татьяны Васильевой. Он подписал снимок отрывком из стихотворения Андрея Вознесенского и дал понять, что примирения не будет.