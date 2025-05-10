«Былых возлюбленных на свете нет»: Садальский напомнил о себе Васильевой, с которой давно в ссоре

Актер Стас Садальский в своем Telegram-канале опубликовал фотографию коллеги по сцене Татьяны Васильевой, с которой много лет находится в ссоре. Он подписал снимок отрывком из стихотворения Андрея Вознесенского и дал понять, что примирения не будет.

На фотографии Васильева и Садальский запечатлены вместе. У обоих на лицах нанесен театральный грим. Судя по всему, снимок архивный и был сделан в гримерке во время совместных выступлений артистов.

«Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет», — написал Садальский, не пояснив, по какому поводу внезапно вспомнил о старой знакомой.

При этом артист не дождался ответа – Татьяна Васильева проигнорировала попытку Садальского привлечь к себе внимание.

Напомним, причиной конфликта стали откровения Садальского и личной жизни семьи Васильевой. Артисты ранее близко дружили и однажды Станислав публично рассказал, что Татьяна жаловалась ему на своих взрослых детей, которых она якобы содержит. После этого Васильева обвинила коллегу по сцене в распространении сплетен и прервала с ним всякое общение.

Ранее сообщалось, что невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария родила сына. Для ее мужа Филиппа это уже пятый ребенок. Родители дали ему имя Яша.