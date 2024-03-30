«Начинаем с минуты молчания»: как изменился спрос на билеты после теракта в «Крокус Сити Холле»

На весну этого года в Москве было заранее запланировано много массовых мероприятий. Пресс-секретарь Государственного Кремлевского Дворца Константин Ярошевский рассказал Kp.ru, как изменился спрос на билеты после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Мы зафиксировали ощутимый спад продаж за субботу и воскресенье (23 и 24 марта), что логично и закономерно. С понедельника (25 марта) спрос начал восстанавливаться. Думаю, что через одну — две недели спрос вернется на обычный уровень», — отметил Константин Ярошевский.

По словам пресс-секретаря, на текущей неделе сохранилась высокая посещаемость. Константин Ярошевский добавил, что все мероприятия начинаются с минуты молчания.

«На примере спектаклей «Жизель» и «Руслан и Людмила» театра «Кремлевский балет», которые прошли на этой неделе, могу сказать, что посещаемость сохранилась на высоком уровне. Каждое представление мы начинаем с минуты молчания в память о жертвах трагедии 22 марта 2024 года», — рассказал пресс-секретарь.

Также Константин Ярошевский подчеркнул, что массового возврата билетов на апрель и май зафиксировано не было.

«Было небольшое количество заявлений на возврат билетов на некоторые из ближайших мероприятий, еще меньше — на мероприятия апреля — мая. Но массового потока подобных обращений нет», — заключил он.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее сообщалось о том, что лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский высказался о выступлении коллектива в Санкт-Петербурге.