«Тоже Овен, как мама»: Александр Круг поздравил девушку с днем рождения

23-летний сын певицы Ирины Круг Александр обратился к девушке в день ее рождения. Музыкант отметил, что их путь «только начался».

Соответствующая публикация появилась в личном блоге Александра.

Девушку Круга зовут Ульяна Сытинова. Она работает стилистом.

«С Днем рождения, моя дорогая и любимая. Наш путь только начался, но мы уже побывали в разных передрягах и получилось множество чудесных эмоций и запоминающихся моментов вместе», - написал Круг под совместными фотографиями.

Ульяна ответила на публикацию одним словом. «Любимый», - обратилась девушка к Александру.

«Она тоже Овен, как твоя мама. Будет хорошей и преданной женой», «Красивая девушка, будьте счастливы», - пишут в Сети.

Интернет-пользователи стали интересоваться, является ли Ульяна участницей шоу «Давай поженимся!». О романе с ней Круг объявил в феврале.