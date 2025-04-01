«Тоже Овен, как мама»: Александр Круг поздравил девушку с днем рождения
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23-летний сын певицы Ирины Круг Александр обратился к девушке в день ее рождения. Музыкант отметил, что их путь «только начался».
Соответствующая публикация появилась в личном блоге Александра.
Девушку Круга зовут Ульяна Сытинова. Она работает стилистом.
«С Днем рождения, моя дорогая и любимая. Наш путь только начался, но мы уже побывали в разных передрягах и получилось множество чудесных эмоций и запоминающихся моментов вместе», - написал Круг под совместными фотографиями.
Ульяна ответила на публикацию одним словом. «Любимый», - обратилась девушка к Александру.
«Она тоже Овен, как твоя мама. Будет хорошей и преданной женой», «Красивая девушка, будьте счастливы», - пишут в Сети.
Интернет-пользователи стали интересоваться, является ли Ульяна участницей шоу «Давай поженимся!». О романе с ней Круг объявил в феврале.