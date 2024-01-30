«Начинаем ночью»: раскрыт процесс установки декораций для шоу «Уральские пельмени»

Декорации к шоу «Уральские пельмени» строят по 6-8 часов. Об этом сообщил художник-постановщик проекта Евгений Кравцов.

По его словам, оформление сцены начинается ночью.

«Строительство декораций мы начинаем ночью… Оно занимает шесть-восемь часов», - поделился Кравцов в YouTube-шоу «Закулисье «Уральских пельменей».

Это сейчас установка декораций занимает несколько часов – 20 лет назад их ставили целые сутки. За счет того, что работа стала более технологичной, времени уходит меньше.

Ранее сообщалось, что юморист Сергей Светлаков из-за участия в КВН часто пропускал лекции в вузе, а потом ходил на пересдачи. В какой-то момент его собирались отчислить из вуза, но студент схватывал материал налету и за день мог подготовиться к пересдаче. Преподаватели решили, что Светлаков «нашел призвание». Также стало известно, что в вузе у него не было отбоя от девушек: юмориста всегда окружали одногруппницы, он влюблял в себя чувством юмора.