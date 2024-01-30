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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 января 2024, 19:05
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«Начинаем ночью»: раскрыт процесс установки декораций для шоу «Уральские пельмени»

Постановщик «Уральских пельменей» Кравцов заявил, что декорации строят по 8 часов.
«Начинаем ночью»: раскрыт процесс установки декораций для шоу «Уральские пельмени»

© Starface.ru

Декорации к шоу «Уральские пельмени» строят по 6-8 часов. Об этом сообщил художник-постановщик проекта Евгений Кравцов.

По его словам, оформление сцены начинается ночью.

«Строительство декораций мы начинаем ночью… Оно занимает шесть-восемь часов», - поделился Кравцов в YouTube-шоу «Закулисье «Уральских пельменей».

Это сейчас установка декораций занимает несколько часов – 20 лет назад их ставили целые сутки. За счет того, что работа стала более технологичной, времени уходит меньше.

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