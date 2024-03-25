«Начать необходимо с лишения его почетного звания»: Назарова осудили за пост после трагедии в «Крокусе»

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв призвал лишить актера Дмитрия Назарова звания из-за его поста со стихотворением о теракте в «Крокусе». Мужчина поделился мнением в разговоре с RT.

После теракта в «Крокус Сити Холле» народный артист не только не принес соболезнования, но и опубликовал «издевательский стишок», в котором порассуждал о смерти и трауре. На это обратил внимание юрист Соловьёв, который раскритиковал поведение Назарова.

«Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намёков и больных стихотворных фантазий. Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов», — убежден мужчина.

По мнению юриста, самое печальное, если это делает человек, который считал или считает Россию своей Родиной. Он считает это точкой невозврата. А людей, которые публично оправдывают терроризм, должны ждать в суде, и в отношении них должны быть возбуждены уголовные дела.

«Если составов преступлений в их действиях не усматривается, то необходимо создать список таких лиц, дав их высказываниям государственную публичную моральную оценку», — предложил Соловьёв.

Эксперт подчеркнул, что нахождение в таком списке должно означать запрет на любое творческое, информационное и иное взаимодействие с таким человеком.

«А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почетного звания «Народный артист России», — добавил юрист.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько мужчин ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате трагедии пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что уехавшего из России актера Дмитрия Назарова потребовали признать иноагентом.