Уехавшего из России актера Дмитрия Назарова потребовали признать иноагентом

Генпрокурора России Игоря Краснова призвали обратить внимание на высказывания уехавшего из России актёра из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, а также изучить деятельность его жены, актрисы Ольги Васильевой.

Соответствующее обращение подготовили активисты общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

В частности, общественники указали на интервью Назарова и Васильевой пранкеру Сурен Каграманову, известному под псевдонимом Сорян. Актеры были уверены, что общаются с британским журналистом, поэтому активно отрицали преступления ВСУ и высказывались против России.

Также, на своем YouTube-канале актер неоднократно публиковал антироссийские стихи и песни, за что был оштрафован судом за дискредитацию ВС РФ.

«Просим Вас проверить деятельность и высказывания Назарова на содержание признаков преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ. при наличии оснований, рассмотреть вопрос о привлечении последнего к установленной законом ответственности», — говорится в обращении ФПБК, которое имеется в редакции ИА «Регнум».

Ранее живущий в Каннах Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве. Актер также вспомнил о критике, с которой он столкнулся после отъезда из страны, и заверил, что не нуждается в деньгах, так как активно гастролирует за рубежом с авторским спектаклем.