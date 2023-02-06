Начался отек легких: 67-летний Николай Сванидзе находится в больнице в тяжелом состоянии

Накануне днем телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе был доставлен в инфекционную больницу. Сегодня появились подробности госпитализации и состояния 67-летнего пациента.

Сообщается, что Сванидзе стало плохо в воскресенье днем, когда он находился у себя дома в квартире на улице Маршала Василевского. Бригаду скорой помощи вызвала его супруга. Медики зафиксировали у телеведущего резкое понижение артериального давления – гипертонию. Препараты никак не смогли стабилизировать его состояние, поэтому было принято решение доставить его в больницу.

На данный момент Николай находится в тяжелом состоянии. Ситуация осложнилась из-за того, что у него начался отек легких и развилась пневмония. Также врачи отметили крайне низкую сатурацию – около 80-ти.

Ранее появилась информация о состоянии здоровья актера Вячеслава Гришечкина. Его доставили в больницу с подозрением на инфаркт, и несколько дней у него была затруднена речь. Спустя две недели артист вышел на связь и рассказал о самочувствии после госпитализации.