60-летний актер Вячеслав Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт

60-летнего актера Вячеслава Гришечкина доставили в больницу с подозрением на инфаркт. В медицинском учреждении под присмотром врачей он провел 15 дней, и сегодня впервые вышел на связь, чтобы рассказать о своем состоянии.

Звезда фильма «Чужой среди своих» рассказал, что все эти дни его речь была затруднена, именно поэтому он смог рассказать о своей госпитализации только сейчас. По его словам, он сильно увлекся терапией, которая не принесла никакого результата, и врачи приняли решение вставить ему стент в область левого легкого. В беседе с изданием MK.RU актер рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо и может спокойно разговаривать без каких-либо проблем.

Также Гришечкин признался, что сильно переживал все эти дни из-за расставания с Дианой Бичаровой – своим продюсером. Девушка прямо накануне свадьбы разорвала отношения с артистом и вернулась к бывшему мужу. Сейчас Вячеслав уже спокоен, так как знает, что все в итоге вышло так, как нужно. В больнице его часто навещал племянник, за что он ему сильно благодарен.

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