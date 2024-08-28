«Началось со зла и кровищи»: Анастасия Волочкова обеспокоилась своим здоровьем

Балерина Анастасия Волочкова решила заняться своим здоровьем и посетила одну из московских клиник, чтобы пройти полное обследование организма. Как призналась 48-летняя танцовщица, она с трудом перенесла все процедуры.

За день Волочковой удалось побывать в трех филиалах медучреждения и посетить девять врачей.

«День выдался для меня непростым. Физические нагрузки у меня большие, а рацион питания минимальный. Началось со зла и кровищи (я так боюсь иголок)», - поделилась Анастасия в своем блоге.

Она также отметила, что была у врача, который вытянул и затейпировал ей сустав.

«От всех этих процедур разболелась голова», — пожаловалась Волочкова.

Ранее балерина Анастасия Волочкова оконфузилась во время светского мероприятия в Екатеринбурге. Она решила устроить на показе мод собственное шоу и во время паузы вышла на подиум. Танцовщица без тени смущения начала дефилировать перед удивленными гостями, хотя ее никто не приглашал на сцену.