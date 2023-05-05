«Началось кровотечение»: в семье Дани Милохина произошло большое горе
«Она кричала от боли»: брат Дани Милохина заявил, что не стал отцом из-за врачебной ошибки .
Фото: Из профиля Instagram* Милохина (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В последнее время все внимание публики приковано к Дане Милохину. Осенью 2022 года юноша со скандалом покинул территорию РФ, и это привело к тому, что многие рекламодатели отказались от сотрудничества с ним. Теперь молодой человек скитается по разным странам без средств на существование. Как выяснилось, это далеко не единственная проблема Дани. Его брат дал откровенное интервью, в котором сообщил о семейной трагедии.
Оказывается, Илья Милохин мог стать отцом, однако из-за врачебной ошибки его первенцу было не суждено родиться: у девушки произошел выкидыш. Избранница Ильи плохо себя чувствовала, однако у него не было средств даже для того, чтобы отвезти ее в больницу. Тогда на помощь пришел Даня, который прислал ему деньги. Но, оказавшись в медицинском учреждении, молодые люди получили не помощь, а хамское отношение.
«Они ошиблись с анализами, диагнозом. Она ходила 2-3 недели, но плод не рос. Ночью у девушки началось кровотечение. Она кричала от боли», — сообщил Илья в беседе с kp.ru.
По словам Ильи, трагедия только объединила его с возлюбленной. Юноша сделал ей предложение, и уже совсем скоро они переедут в Тюмень.
Ранее мы писали о том, что Даня Милохин едва не лишился последнего источника дохода в Париже. Подробности смотрите в этой статье.