«Человеку теперь тяжело»: что происходит с Константином Меладзе после развода с Брежневой

Продюсер Дзюник рассказал, что Вера Брежнева отсудила у Меладзе недвижимость в Прибалтике. Подробностями о конфликтах в паре он поделился с журналистами.

Композитор Константин Меладзе редко дает интервью и говорит о личной жизни. Его супруга Вера Брежнева тоже старается не затрагивать откровенные темы. Поклонники часто видят певицу одну, поэтому в Сети появились слухи о разводе пары.

Продюсер Леонид Дзюник уверен, что артисты расстались. По мнению мужчины, именно исполнительница стала инициатором разрыва. Прежде чем решиться на такое важный шаг, они ругались и выясняли отношения. В этом деле были замешаны и деньги, считает продюсер.

«Брежнева настаивала, чтобы Меладзе высказался по поводу ситуации в мире. А тот ей ответил: «Я не буду ничего говорить, потому что я жил в России», – рассказал Дзюник в беседе с порталом BLITZ+.

Отмечается, что Брежнева смогла отобрать у мужа всю недвижимость. По словам продюсера, она устроила Меладзе скандал.

Оказалось, что вилла, на которой они жили, была не их собственностью. Супруги снимали жилье. У них был лишь маленький домик на берегу озера, который остался Константину. По словам Леонида, Вера отсудила недвижимость, которая была в Прибалтике.

«Конечно, человеку теперь тяжело. Что теперь бедному делать? Он стал искать утешение в вине», – заключил продюсер.

Знаменитости никак не высказываются по данному поводу, чем только провоцируют новые слухи.

Ранее продюсер Евгений Морозов объяснил, чем певица Вера Брежнева отпугивает зрителей в Европе.