«Начались толкания, разбились ваза, люстра»: Самбурская рассказала о драке с бывшим мужем

Актриса Настасья Самбурская побывала на «Шоу Воли» и рассказала о своих отношениях с экс-супругом Кириллом Дыцевичем. Знаменитость вспомнила, как бывший муж ударил ее по лицу спустя неделю после свадьбы.

Самбурская поведала Павлу Воле, как была замужем непродолжительное время и развелась. Пара распалась из-за домашнего насилия. По словам Настасьи, в день расставания она попросила своего супруга перестать пить алкоголь. Однако Дыцевич вновь принес спиртное, и начался скандал.

Ссора между супругами происходила в доме другой звезды «Универа». В ходе выяснения отношений Кирилл ударил Самбурскую по лицу, а та попыталась ему ответить.

«Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: "вызывай полицию"», — рассказала актриса.

Ранее Настасья призналась, что у нее появился молодой человек. К тому моменту артистка встречалась с новым избранником всего 10 дней.