«Начались судороги»: дочь Заворотнюк обеспокоена здоровьем

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ещё в 2022 году переехала с мужем в Дубай из-за его работы. Сначала пара радовалась теплому солнцу, возможности искупаться и полежать на пляже, но теперь Анна забила тревогу о своем здоровье.

Оказалось, что девушка не переносит сильную жару. На фоне 40-градусной жары Анна боится получить тепловой удар, поэтому редко выходит на улицу и обязательно надевает головной убор.

К этим неприятностям добавились ещё и судороги в мышцах. Измученная болью Анна начала принимать витаминные комплексы и БАДы.

«Начала принимать магний. У меня были небольшие судороги после тренировок или долгой ходьбы, прямо визуально было видно, как дергаются мышца на ногах в спокойном состоянии. После двух месяцев приема это прекратилось», — передает kp.ru слова Заворотнюк-младшей.

Ранее мы писали, что Анастасии Заворотнюк нашли лекарство, способное ее вылечить.