«Начались осложнения»: Владимир Пресняков раскрыл правду о состоянии своего здоровья

На днях прошла презентация нового сезона РУ.ТВ, которую посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказался и Владимир Пресняков, о состоянии здоровья которого в последние дни ходило много слухов. Артист честно ответил на все вопросы журналистов и признался, что тяжело переболел во второй раз COVID-19.

По словам Преснякова, все начиналось с бронхита, но затем он перерос в воспаление легких, и пошли осложнения. Он долгое время не мог даже встать с кровати. Болезнь стала причиной того, почему Владимир не отправился в отпуск с женой Натальей Подольской и детьми. Медики запретили артисту быть в тепле, чтобы не усугублять состояние организма.

К слову, артист уже болел короновирусной инфекцией, и тогда у него было поражено более 58% легких. В этот раз, как признался Пресняков, все было не так критично, но все же болезнь перетекала тяжело.

Сейчас Владимир уже чувствует себя лучше, постепенно восстанавливается. Певец вновь вернулся к работе и уже планирует новогодние корпоративы. Пресняков признался, их в этом году намного меньше, но это его не расстраивает. На данный момент у него запланировано одно выступление, которое будет «очень мощное».

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