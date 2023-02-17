«Начались боли»: 52-летнего Владимира Вдовиченкова экстренно доставили в больницу прямо с репетиции

В конце прошлого года появилась информация об ухудшении состояния здоровья звезды «Бригады» и «Бати» Владимира Вдовиченкова. По информации СМИ, актеру стало плохо, и его супруга вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали ему вертебро-базиллярную недостаточность, однако от госпитализации он отказался и продолжил работать.

Сейчас Вдовиченков задействован в спектакле «Федерико Феллини» в театре Вахтангова. А недавно прошел его премьерный показ для сотрудников прессы. Журналистам удалось пообщаться с Владимиром и узнать, как сейчас обстоят дела с его здоровьем. Он признался, что на самом деле все далеко не так хорошо, как ему хотелось бы. Оказалось, что он повторно отправлялся в больницу, просто это особо не афишировали.

По словам актера, ему стало плохо во время репетиции спектакля. Режиссер доставила его в больницу, где его обследовали и обнаружили камень в почках.

«Во время репетиции у меня начались боли, обнаружили камень в почках. Режиссёр спектакля отвезла меня в больницу. Я пробыл там 2 недели», - рассказал Вдовиченков.

Сейчас артист чувствует себя намного лучше. Он не жалуется на боли и продолжает работать. Владимир подчеркнул, что каждая роль для него – это огромный труд, который не обходится без проблем со здоровьем.

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