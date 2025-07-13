«Начали слезиться глаза»: Сергей Соседов сбежал с выступления Лазарева на «Славянском базаре»

Сергей Соседов ушел недовольным с выступления Лазарева на «Славянском базаре». Об этом сообщает Ura.ru.

Сергей Соседов стал одним из гостей фестиваля «Славянский базар», который сейчас проходит в Витебске. Музыкальный критик с удовольствием слушал номера конкурсантов, а вот когда на сцену вышел Сергей Лазарев, Соседов резко переменился в лице.

Во время исполнения песен Лазаревым, музыкальный критик сначала закрывал руками уши, а потом и треть глаза. Спустя полчаса Соседов не выдержал музыкального натиска и поспешил уйти. За ним еле угнались корреспонденты, которые узнали, что критику не понравился звук.

«Очень плохой звук. К сожалению, я слышал только эхо какое-то. На конкурсе, когда выступали перед Лазаревым молодые исполнители, был отличный звук. А здесь я ничего не понимал: идет фон сплошной», — рассказал он.

Кроме того, не устроили Соседова и спецэффекты.

«От дыма у меня начали слезиться глаза… А еще запах пиротехники, как пистоны в детстве стреляли», — пожаловался он.

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