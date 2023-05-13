Умер отец Марины Хлебниковой: раскрыта причина

Ушел из жизни отец певицы Марины Хлебниковой Арнольд. Причиной смерти врачи обозначили остановку сердца.

Оказывается, Арнольд Хлебников умер ещё 11 мая 2023 года, но данная информация стала известна только 13 мая. Отец певицы был в квартире в Северном Бутово (Москва), но прибывшие на место врачи не успели спасти его. Возраст мужчины на момент смерти — 87 лет.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Хлебникова начались ещё в 2021 году. Это случилось после пожара в квартире на Ратной улице. В момент возгорания мужчина имел плохое самочувствие и мог находиться только в лежачем положении. Прибывшие пожарные выносили его на носилках.

Сама же Марина Хлебникова тоже была в квартире с отцом. Женщина была направлена в Склиф с 50% ожогами. Сейчас она до сих пор проходит восстановление после травм.