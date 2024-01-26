«Начали названивать неизвестные»: Никита Кологривый сменил номер телефона

Актер из сериала «Слово пацана» Никита Кологривый сменил номер телефона. Об этом рассказали в его окружении.

Поводом для смены номера послужило попадание в базу «Миротворец»: в открытый доступ попали соцсети и телефон артиста.

«… Никита решил ограничить себя от нежелательных звонков. Сначала он заблокировал телефон от незнакомых номеров, а потом вообще решил поменять номер, потому что на старый уже начали названивать неизвестные», - рассказали источники ИА Регнум.

Кологривый был внесен в базу 26 января. Поводом, в частности, послужили его съемки в Крыму.

В базе, где публикуются личные данные, есть в том числе лидер КНДР Ким Чен Ын. Украинский сайт обвинил его в реализации незаконных ядерных программ и киберпреступлениях.

Ранее актер Леонид Ярмольник назвал Кологривого «дураком» и посоветовал уйти из профессии. Подробнее читайте здесь.