«Началась вонь до небес»: экс-солистка «Ленинграда» переодевалась в туалете из-за райдера группы

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс призналась, что в райдер группы не могли добавить ширму. Из-за этого ей приходилось переодеваться в туалете.

Артистка призналась, что просила вписать ширму в райдер, но ей в этом отказали, обвинив в звездной болезни.

«Когда я попросила, чтобы мне вписали ширму в райдер, то началась вонь до небес, что я зазвездилась и много требую. Но, может, это и есть зазвездилась, когда ты не хочешь переодеваться в общественном туалете», — рассказала она в интервью на YouTube-канале спортсменки Аллы Шишкиной.

Вокс пояснила, что в райдере коллектива не было чего-то необычного. Но в него включали алкоголь: определенный вид предназначался одному из членов группы. Из-за этого за кулисами происходила «вакханалия». Некоторые артисты «Ленинграда» любили много выпить.

Артистка была вокалисткой группы с 2012 по 2016 годы. Она снялась во многих клипах коллектива.

В том же интервью знаменитость призналась, что у нее обнаружили системное аутоиммунное заболевание крови. Частично из-за болезни она покинула коллектив. Вокс необходимо раз в год проходить химиотерапию, которая сказывается на ее внешности. Медики не дают прогнозов, сколько певица может прожить.