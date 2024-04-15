«Началась процедура её забвения»: продюсер объяснил игнорирование бойкота Пугачевой

15 апреля уехавшей из России Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Многие представители российского шоу-бизнеса, радио и телевидения проигнорировали юбилей певицы. Продюсер Сергей Дворцов считает отсутствие поздравлений в адрес артистки вполне логичным.

По словам Дворцова, Алла Пугачева никак не выразила позитивное мнение в отношение России, не извинилась перед соотечественниками за оскорбительные слова. В итоге только единицы поздравили ее с юбилеем.

«Сегодня многие артисты открыто показывают Пугачёвой, что она себя некрасиво ведёт. Ей устроили бойкот. Началась процедура её забвения», — цитирует продюсера Абзац.

Он отметил, что певица уже не имеет такого влияния. Раньше артисты расценивали ее протекцию для карьерного роста, но теперь она им просто не нужна. Как пояснил Дворцов, у Пугачевой была блистательная слава и власть над всем шоу-бизнесом и даже зрителем. Но сегодня все завершено: артистка перешла на другую сторону и стала поддерживать супруга.

Сейчас артисты говорят о ней то, что считают нужным.

Ранее певица Саша Савельева рассказала о благословении Аллы Пугачевой. Оказалось, что после концерта Кристины Орбакайте, Примадонна обратилась к экс-участнице группы «Фабрика» с теплыми словами.