«Началась паника»: 75-летнему Георгию Мартиросяну потребовалась консультация врачей

Сегодня утром все информационное пространство пестрело заголовками о госпитализации Георгия Мартиросяна. Сообщалось, что у актера начались воспалительные процессы из-за проблем по урологии. Подобная новость крайне обеспокоила поклонников звезды сериала «Кадетство», вот почему журналисты издания «РИА Новости» напрямую связались с 75-летним мужчиной и узнали о его самочувствии.

По словам Мартиросяна, вокруг его состояния «началась паника». Знаменитость не отрицает: он действительно был на приеме у врача, правда, речь идет про плановую консультацию.

Ранее в беседе с изданием Газета.Ru супруга Георгия также подтвердила нахождение в больнице актера. По ее словам, мужчина пробудет там не более трех дней.

«Это плановая ситуация. Она три дня и все, и обратно. Не дождетесь, что называется», — высказалась Мамонова.

Ранее мы сообщали последние новости о состоянии 46-летнего Романа Костомарова. 10 января стало известно о госпитализации Олимпийского чемпиона с пневмонией. С тех пор он отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом: он уже перенес ампутацию стоп и инсульт. Однако за последние дни у фигуриста наметилась положительная динамика. Что говорят по этому поводу врачи — читайте здесь.