«Началась драка»: Гарик Харламов рассказал о своём самом неудачном корпоративе

Один из самых узнаваемых деятелей современной комедии Гарик Харламов рассказал подписчикам о самом неудачном своём корпоративе.

По словам Харламова, «абсолютно незабываемым» для него стал корпоратив–свадьба американца и россиянки: «Дело было в том, что по просьбе жениха, всё торжество должно было происходить на двух языках. Поэтому и говорил я на английском и на русском. Только вот такой подход не понравился отцу невесты. Видимо, тот не знал, что жених заранее обговаривал этот момент. В итоге, отец невесты устроил драку с гостями со стороны будущего зятя».

«А закончилось все тем, что я по-русски договаривал весь корпоратив, а по-английски так больше и не сказал ни слова», – рассказал Гарик Харламов в своем авторском YouTube Шоу, - сообщает Газета.Ru.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов опроверг расставание с Катериной Ковальчук, появившись на ее дне рождения.