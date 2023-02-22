Асмус придется съехать: Харламов подтвердил серьезность отношений с Ковальчук

После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов начал встречаться с Катериной Ковальчук. Пару часто замечали вместе на публике и их проявления чувств друг к другу не раз были запечатлены на камеру. Однако в последнее время все чаще стали появляться слухи, что отношениям артистов пришел конец. Говорили даже, что комик не пришел на вечеринку по случаю дня рождения Катерины. Но позже стало известно, что шоумен все-таки появился на вечере и даже не скрывал своей любви.

Как именно образовалась звездная пара – неизвестно. Поклонники догадываются, что звезда «Крепостной» довольно быстро смогла очаровать Харламова, тем более, что она очень схожа внешне с его бывшей супругой. Постепенно артисты стали вместе выходить в свет, но затем к концу 2022 года вдруг перестали появляться в компании друг друга.

В это же время в Сети разгорелся скандал с участием Гарика и Кристины, в ходе которого выяснилось, что экс-супруги по-прежнему живут в одном доме еще и с мамой комика. После развода жилье было поделено на две части, что не устраивает Асмус, желающую жить вместе с дочерью Анастасией отдельно от бывшего мужа. Харламов же отказывается помогать ей с новой недвижимостью, а сама актриса позволить ее себе пока не может.

На фоне всех этих разбирательств поклонники следили за реакцией Ковальчук, но ее не было. Тогда появились слухи, что пара либо распалась, либо находится на грани этого. Однако, как выяснилось, у артистов по-прежнему все прекрасно. 21 февраля Катерина отмечала день рождения в одном из столичных ресторанов. Сначала фанаты подумали, что Гарик проигнорировал вечеринку, но затем в Сети появилось видео, на котором гости вечера запечатлели чувственный танец пары. Харламов нежно обнимал свою партнершу, а Катерина прижималась к нему и явно наслаждалась моментом.

По всей видимости, отношения звезд развиваются стремительно, и Гарик настроен более чем серьезно. Поклонники пары уже бурно обсуждают то, где будут они жить, если комик сделает предложение своей избраннице. И придется ли Асмус все-таки съехать из знаменитого, но скандального дома бывшего мужа.

Ранее Гарик Харламов раскрыл ласковое прозвище Катерины Ковальчук.