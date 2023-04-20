«Начала с нуля»: Светлана Лобода заявила о финансовых проблемах и прекращении «большой карьеры»

Когда-то Светлана Лобода считалась самой успешной певицей в отечественном шоу-бизнесе. Артистка всегда собирала полные стадионы на своих концертах, а ее хиты нередко возглавляли музыкальные рейтинги. Но все изменилось год назад: Светлана резко оборвала все связи с РФ и стала оставлять гневные комментарии в адрес россиян. Кроме того, на какой-то период Лобода и вовсе приостановила карьеру. В новом интервью знаменитость откровенно рассказала о сложном этапе жизни.

По словам Светланы, она отказалась на полгода от выступлений из-за своего состояния: ей нужно было «собрать себя по частям». Произошедшая ситуация далась певице тяжело, однако иначе она поступить не могла. Знаменитость хотела быть с семьей, проживающей на территории Украины.

«Прекратила свою большую карьеру, прекратила туры. Большие заработки оставила в прошлом, начала все с нуля», — цитирует StarHit слова Лободы.

Знаменитость призналась: справиться с проблемами ей помогла сцена, вот почему после долгого перерыва она отправилась в гастрольный тур.

«Поняла, что нужно заниматься тем, что умею лучше всего. Собралась с силами и поехала в тур. Они дают мне энергию», — резюмировала Светлана.

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