«Начала после 30 лет»: Алсу корит себя, что стала рано делать уколы красоты

39-летняя певица Алсу призналась, что прибегает к уколам красоты. Она увлеклась ими после 30 лет, но сейчас корит себя.

«Я начала делать процедуры после 30 лет. Считаю, что это тоже довольно рано», - сказала артистка.

С другой стороны, считает Алсу, это было превентивной мерой, чтобы заранее позаботиться о коже.

О своем уходе за лицом артистка рассказала следующее: «Делаю уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры».

Артистка любит позагорать, но с возрастом кожа не очень хорошо реагирует на это.

«Тем более, мне 40 лет в этом году, уже готовлюсь», - поделилась исполнительница.

Алсу выступает против таких косметологических процедур, которые «видно». Речь идет о губах и скулах.

«Это надо женщинам оставить, я считаю», - высказалась она. Слова певицы приводит сайт mk.ru.

Ранее актриса Наталья Варлей призналась, что уколы ботокса ее изуродовали.