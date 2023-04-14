«Начала после 30 лет»: Алсу корит себя, что стала рано делать уколы красоты
Певица Алсу на личном опыте убедилась, что делать уколы красоты после 30 лет рано.
Фото: Starface.ru
39-летняя певица Алсу призналась, что прибегает к уколам красоты. Она увлеклась ими после 30 лет, но сейчас корит себя.
«Я начала делать процедуры после 30 лет. Считаю, что это тоже довольно рано», - сказала артистка.
С другой стороны, считает Алсу, это было превентивной мерой, чтобы заранее позаботиться о коже.
О своем уходе за лицом артистка рассказала следующее: «Делаю уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры».
Артистка любит позагорать, но с возрастом кожа не очень хорошо реагирует на это.
«Тем более, мне 40 лет в этом году, уже готовлюсь», - поделилась исполнительница.
Алсу выступает против таких косметологических процедур, которые «видно». Речь идет о губах и скулах.
«Это надо женщинам оставить, я считаю», - высказалась она. Слова певицы приводит сайт mk.ru.
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