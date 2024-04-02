«Начала орать и кидаться»: Солнцев о реакции экс-жены Терешкович на рождение его сына, ее внука

Гоген Солнцев заявил о неадекватной реакции экс-жены Екатерины Терешкович на рождение внука. Шоумен поделился откровением с изданием StarHit.

После расставания с Терешкович Гоген обрел счастье с ее дочкой Полиной. Недавно пара стала родителями: избранница Солнцева родила сына Ивана. По словам шоумена, Терешкович неадекватно отреагировала на рождение внука.

«Наши общие знакомые рассказали, что Катя Терешкович неадекватно отреагировала на новость о рождении моего сына — начала орать и кидаться. Да что там говорить, она до сих пор путается в именах своих старших внуков, хотя им уже 17 и 18 лет», — сообщил Гоген.

Солнцев уточнил, что на сегодняшний день они с Полиной не поддерживают общение с Терешкович. По словам шоумена, бывшая жена «не вылезает из психушек». Он с досадой заявил, что сын никогда не узнает «бабушкиного тепла».

Также шоумен рассказал о планах крестить наследника. Он хочет, чтобы крестными стали Лариса Долина и Григорий Лепс.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что его жена чуть не умерла при родах. Подробности смотрите в этой новости.