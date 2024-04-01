«Моя жена чуть не умерла»: Гоген Солнцев рассказал о пережитом ужасе

В феврале стало известно, что шоумен Гоген Солнцев впервые стал отцом. У артиста и его супруги Полины Давыдовой родился сын. Однако во время родов жена шоумена чуть не погибла. Об этом Гоген Солнцев рассказал в беседе с Kp.ru.

Как сообщалось ранее, роды проходили в домашних условиях. Гоген Солнцев признался, что он был против такой идеи, это было решение его супруги. В результате Полина Давыдова чуть не умерла при родах.

«Решение рожать дома было принято в последний момент супругой. На мои уговоры поехать в больницу Полина отмахивалась и говорила, что все будет хорошо. Ведь у нее уже есть двое сыновей от первого барка — 17 и 18 лет. И она была уверена, что сможет родить дома», — рассказал Гоген Солнцев.

По словам шоумена, он присутствовал на родах и помогал жене. Но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и Гоген Солнцев даже испугался, что все может закончиться летальным исходом. Супругам помогла профессиональная акушерка.

«У меня же нет никакого медицинского образования, я лишь подавал полотенца, как ассистент. А потом все вышло из-под контроля, и я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка. Не хочу делиться всеми подробностями, но было страшно. К счастью, нам помогала профессиональная акушерка, которая и смогла спасти. В противном случае, не знаю, как бы страшно все закончилось», — поделился шоумен.

В заключение Гоген Солнцев призвал женщин рожать только в роддомах, поскольку роды в домашних условиях — это рискованно.

«Я никому не советую повторять наш печальный опыт! И призываю всех женщин рожать только в роддомах, потому что домашние роды — это крайне опасное мероприятие», — заявил артист.

Напомним, Гоген Солнцев и Полина Давыдова поженились в 2021 году. Сейчас сыну супругов уже несколько месяцев. Имя ребенка они пока не раскрывают. Недавно шоумен поделился снимком с женой и сыном.

Ранее сообщалось о том, что Гоген Солнцев вынужден отказываться от работы после рождения сына.