«Начала ходить в зал»: девушка Павла Дурова заявила, что спорт помогает ей восстановиться после потери ребенка

Возлюбленная Павла Дурова поделилась подробностями своего самочувствия после потери ребенка и рассказала, что спорт помогает ей прийти в норму.

В начале октября этого года основатель Telegram сообщил о трагедии, произошедшей в его личной жизни. Он рассказал, что девушка Юлия Вавилова, которая сопровождала его в поездке в Париж, где его задержали, ждала от него ребенка. О своем новом положении девушка узнала в моменте, когда ее молодой человек находился в полицейском участке. Однако из-за сильного стресса и многочисленных переживаний за судьбу Павла Юлия потеряла ребенка на ранних сроках.

В социальных сетях девушка рассказала о том, что пытается восстановиться после произошедшей трагедии. Она продолжает наблюдаться у врачей, по совету которых проходит реабилитационный процесс. Вавилова подметила, что в отличие от французских медиков, российские дали побольше рекомендаций и посоветовали придержаться некоторых ограничений. Кроме того, Юлия сообщила, что продолжает занятия спортом для поддержания здорового образа жизни.

«Организм восстановился быстро. Начала ходить в зал, но врач понаблюдала и сказала, что лучше зал на две недели минус, но лошадей можно оставить. Уже со следующей недели можно заниматься полноценно с весами... Российский врач решила меня поберечь...», — поделилась возлюбленная Дурова в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой.