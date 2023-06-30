Начала избегать родная мать: Борис Корчевников в своей программе оболгал известную актрису

Актриса Анна Старшенбаум некоторое время назад снялась в программе ведущего Бориса Корчевникова. Она согласилась на интервью, уточнив, что в нем не должно быть никакой неправды. Как выяснилось, Корчевников нарушил договоренности: в шоу была подводка, в которой, по словам актрисы, содержалась ложь о ее семье. После этого Старшенбаум стала избегать родная мать.

О том инциденте написал сайт BLITZ+.

«В подводке нет ни слова правды про меня и мою семью», - жаловалась после съемок актриса и пояснила, из-за каких слов ведущего между родственниками случился конфликт.

Корчевников, в частности, заявил, что актриса и ее мать ненавидят друг друга.

«Как так? У меня нет человека ближе мамы», - утверждала Старшенбаум.

После выхода передачи мать знаменитости перестала выходить на связь. Она предположила, что родительница посмотрела программу Корчевникова.

Ранее мы писали, что в передаче, где гостем ведущего был певец Алексей Глызин, Корчевников заикался и с трудом формулировал вопросы.