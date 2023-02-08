«Начал задыхаться и хрипеть»: в доме Ильи Резника произошла смерть

В семье 84-летнего поэта-песенника Ильи Резника произошла большая трагедия. Незадолго до юбилея народного артиста, который случится в апреле, умер «член семьи».

Речь идет о любимом животном Резника и его жены Ирины. Кот по кличке Бенечка прожил в их доме более 10 лет.

Недавно он почувствовал себя плохо – перестал есть и стал худым. Животное осмотрели два ветеринара – оба настаивали на операции, но Резники отказались.

Животному решили делать капельницы и уколы. «Ему легче было», - рассказала Ирина Резник изданию МК.

Однако спасти питомца от рака поджелудочной железы не удалось – метастазы пошли в кишечник.

«В какой-то момент он начал задыхаться, хрипеть», - описал Илья Резник последний день кота. Животному пытались продлить жизнь с помощью кислородного баллона, но это не помогло.

«Мы так рыдали», - вспоминает артист смерть домашнего животного.

Ранее Резник прокомментировал приезд певицы Аллы Пугачевой на его юбилей.