«Начал выпендриваться»: Лоза назвал причину убийства Листьева

Композитор Юрий Лоза впервые озвучил причину убийства телеведущего Владислава Листьева. По мнению артиста, его приятеля «убрали» из-за того, что он «мешал пилить бабло».

В интервью изданию aif.ru исполнитель признался, что знает, почему Листьева не стало и почему до сих пор дело так и не раскрыли. Он заявил, что Владиславу не нравилась система, на тот момент существовавшая на телевидении. Он хотел ее изменить, предлагал, чтобы деньги, вырученные на рекламе, шли на улучшения программ. Его в этой инициативе не поддержали.

«Он начал выпендриваться, его и убрали, чтобы не мешал пилить бабло. Поймите меня, экономика правит миром, а телевидением – в том числе и деньги», - сообщил Лоза.

Несмотря на то, что Владислава убили еще в 1995 году в подъезде собственного дома, до сих пор неизвестно, кто именно совершил преступление. И по мнению композитора, дело так и останется нераскрытым.

Напомним, что Владислав Листьев был довольно известным телеведущим. Он был автором программ «Взгляд», «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».

Ранее Юрий Лоза решил высказаться о совместном выступлении на одной сцене с SHAMAN.