«Начал выкручивать ручки и ножки»: известный артист неожиданно отказался петь на трибьюте Валерии

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что во время подготовки трибьют-концерта певицы Валерии произошла конфликтная ситуация. По ее словам, один из артистов в последний момент отказался от участия в шоу.

«По моим данным, один из артистов того самого нашумевшего трибьюта начал выкручивать ручки и ножки, а потом и вовсе неожиданно слился. Вот так бывает у нас в шоу-бизнесе: и коллегам надо мозги сделать, и свою «значимость» показать», - написала Яна в своем Telegram-канале.

При этом она не стала раскрывать имя артиста, который подвел Валерию перед мероприятием. Рудковская отметила, что его с радостью заменил рэпер Егор Крид, исполнивший песню «Часики».

«Хотя он не был заявлен в концерте. Как говориться, не перевелись еще богатыри на земле Русской», - заключила Рудковская.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия вспомнили, как начинались их отношения. За годы брака, по их словам, они прошли через многое и даже оказывались на грани развода.