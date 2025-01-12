Начал спорить со стюардессой: экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса

Непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса. Боец вступил в спор со стюардессой из-за места у аварийного выхода в самолете, передает Telegram-канал Readovka.

Нурмагомедов должен был лететь рейсом авиакомпании American Airlines. Во время инструктажа стюардесса задала вопрос бойцу, который приобрел место у аварийного выхода: готов ли он оказать помощь пассажирам, когда потребуется.

Хабиб замешкался с ответом, тогда девушка предложила звезде ММА пересесть на другое место. Боец не захотел это сделать и начал спорить. В итоге в разговор вмешался руководитель стюардессы. Он попросил спортсмена вместе с командой покинуть самолет. На этот раз Нурмагомедову пришлось послушать и выполнить требование.

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