«Начал совершать много ошибок, которые привели к преступлению»: блогер Шабутдинов выступил с последним словом

Предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов уже два года находится под арестом. Его обвиняют в мошенничестве. На очередном судебном заседании фигурант уголовного дела признал вину и попросил о милосердии, передает Life.ru.

Шабутдинов выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы. Блогер заявил, что из-за слишком быстрого успеха он потерял связь с реальностью. Это, по словам Аяза, и привело его в конечном итоге на скамью подсудимых.

«Быстрый рост бизнеса привел к моей потере связи с реальностью. Появились ожидания, которые я создавал, агрессивная реклама и агрессивные продажи. И я начал совершать много других ошибок, которые привели к преступлению», — рассказал арестованный предприниматель.

Следствие просит для блогера, курсы которого называют мошенническими, 8 лет лишения свободы. Шабутдинов, в свою очередь, считает, что уже понес суровое наказание, отбывая меру пресечения в СИЗО.

«Это не просто два года заточения. Это уже серьёзное наказание. Я еще раз приношу извинения и прошу суд о милосердии и возможности быстрее оказаться с семьей с детьми и исправить свои ошибки», — заключил инфлюенсер.

