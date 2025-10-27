Блогер Саша Митрошина хочет взыскать с бывших юристов свыше 68 млн рублей

Блогер Александра Митрошина подала гражданский иск о взыскании 68,6 млн рублей с бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Как выяснило следствие, более года юристы злоупотребляли доверием Митрошиной, создавая ложные угрозы.

По данным РЕН ТВ, адвокаты утверждали о проблемах с налоговыми органами, возможной блокировке счетов и внесении в «черный список» администрации президента, предлагая решить эти несуществующие проблемы за денежное вознаграждение. Среди основных эпизодов — переводы 41 млн рублей под предлогом защиты от блокировки счетов, 12,4 млн рублей за оформление гражданства Вануату и 5 млн рублей наличными за «исключение из черного списка».

Митрошина также требует 1 млн рублей компенсации морального вреда, ссылаясь на постоянный стресс, бессонницу, чувство страха и ухудшение физического состояния, вызванные действиями юристов. Общая сумма исковых требований составляет свыше 68 млн рублей.

Напомним, блогер находится под домашним арестом по делу о легализации денежных средств. Недавно она подала на банкротство.