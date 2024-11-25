«Начал седеть»: Стоянов рассказал, как внучка Брежнева «заложила» его перед дедом

Известный актер и юморист Юрий Стоянов вспомнил, как ему пришлось рассказать генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу анекдот про него. Об этом он заявил на «Шоу Воли».

«Меня заложили просто. Его внучка сказала: «Дедушка, а вот Юра Стоянов про тебя потрясающие анекдоты рассказывает. Я, наверное, тогда начал [cедеть]. Вы не можете себе представить, что испытывает человек [в подобные моменты]», — высказался артист.

Стоянов отметил, что Брежнев попытался его успокоить перед выступлением фразой: «Я никому не расскажу». Комик был сбивчив и без эмоционален, когда рассказывал шутку, а под конец даже подчеркнул, что завершил свое выступление. В тот момент генсек ЦК КПСС, выдержав долгую паузу, порекомендовал Юрию больше никогда не рассказывать анекдоты от его имени. Брежнев признался, что делает это лучше.

«Идет пресс-конференция в ЦК КПСС, и Леонид Ильич спрашивает у журналистов: «Есть ли ко мне еще вопросы?» А журналисты говорят: «Нет, вопросов больше нет». Леонид Ильич Брежнев насупился так, стукнул кулаком по трибуне и сказал: «Как это нет вопросов? У меня еще три ответа», — поделился шуткой Стоянов.

Юморист добавил, что встретился с Брежневым на дне рождения его внучки Веры. Она была подругой артиста, училась в том же институте.

Ранее Юрий Стоянов публично высмеял Никиту Кологривого.