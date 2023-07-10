Начал с чистого листа: Иосиф Пригожин намекнул на перемены в жизни после громкого скандала

Прошло уже несколько недель после того, как продюсер Иосиф Пригожин был втянут в крупный конфликт из-за своего однофамильца. После произошедшей ситуации супруг Валерии вышел на связь и заявил о потерянных заработках. На этот раз Пригожин решил всех удивить внезапной сменой имиджа. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Так, некогда лысый Иосиф показал новое фото, на котором он предстал с черными волосами, уложенными по последней моде, и в черных очках. Продюсер игриво подписал публикацию, обратившись к подписчикам: «Как вам такой прикид?».

К слову, пользователи Сети с восторгом отреагировали на новый образ Пригожина и отметили, что он помолодел на 10 лет. При этом публика убеждена: супруг Валерии не делал пересадку волос, а просто примерил парик.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил нежелание переезжать в Белоруссию. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певица Алла Пугачева получила «секретные инструкции» по снятию статуса иноагента с мужа.