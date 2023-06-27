Иосиф Пригожин отказался переезжать в Белоруссию: причина связана с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин отказался переезжать в Белоруссию и объяснил, почему не желает это делать. В последнее время в Сети появилось много мемов, на которых его отправляют в соседнюю республику.

«Я очень люблю Белоруссию… Но можно я всё-таки буду жить в Москве?» - сказал он в разговоре с изданием «Абзац».

Пригожин назвал Белоруссию «очень красивой страной» с гостеприимными людьми и «прекрасными дорогами». Он сообщил, что «охотно» приезжает туда с супругой, певицей Валерией.

Однако сердце продюсера занято Москвой и, куда бы он ни ездил, всегда хочет возвращаться домой. Тем более, что у семейной пары есть общее хобби – хайкинг. Как выяснилось, Пригожин и Валерия часто прогуливаются по Москве.

«Мы от Крылатского ходим пешком до самого центра по 17 км», - добавил он.

Ранее продюсер намекнул, что Валерия потеряла ребенка. Он назвал это «случаем, который не состоялся». Каких-либо подробностей Пригожин не привел.