Начал раздеваться: Киркоров утешил одинокую Агату Муцениеце
Певец Филипп Киркоров утешил актрису Агату Муцениеце с помощью роскошного подарка.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучном все еще не встретила достойного мужчину. При этом за красавицей ухаживают не только коллеги, бизнесмены и зрители. Недавно ею очаровался поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. 55-летний мужчина не мог сдержать чувств и пококетничал с артисткой.
Агата и Филипп побывали на рождественском ужине. Актриса была очень рада, что рядом с ней сидит известный исполнитель. Киркоров хвастался своими брендовыми аксессуарами, а в какой-то момент снял с себя кольцо и протянул девушке.
Киркоров рассказал, что это украшение модного дома Louis Vuitton. Над ним работал креативный директор Вирджил Абло еще незадолго до своей смерти. Именно поэтому оно очень ценное. Певец также подчеркнул, что оно стоит «как весь бюджет банкета».
«Мне дарят кольцо? Вау! Мне идет», – говорит на кадрах Муцениеце.
Соцсети Агаты Муцениеце
Поклонники удивились, что поп-король так расщедрился. Он буквально готов раздеться и отдать все свои вещи другим людям. Но многие пользователи Сети уверены, что чуть позже музыкант попросил вернуть свое ценное украшение.
Ранее мы писали о том, как на фоне счастья экс-супруга с молодой женой Агата Муцениеце пожаловалась на одиночество. Недавно ее застали в объятиях рэпера и бывшего бойфренда Ольги Бузовой, Давида Манукяна.