Начал раздеваться: Киркоров утешил одинокую Агату Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучном все еще не встретила достойного мужчину. При этом за красавицей ухаживают не только коллеги, бизнесмены и зрители. Недавно ею очаровался поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. 55-летний мужчина не мог сдержать чувств и пококетничал с артисткой.

Агата и Филипп побывали на рождественском ужине. Актриса была очень рада, что рядом с ней сидит известный исполнитель. Киркоров хвастался своими брендовыми аксессуарами, а в какой-то момент снял с себя кольцо и протянул девушке.

Киркоров рассказал, что это украшение модного дома Louis Vuitton. Над ним работал креативный директор Вирджил Абло еще незадолго до своей смерти. Именно поэтому оно очень ценное. Певец также подчеркнул, что оно стоит «как весь бюджет банкета».

«Мне дарят кольцо? Вау! Мне идет», – говорит на кадрах Муцениеце.