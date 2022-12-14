На фоне счастья экс-супруга с молодой женой Агата Муцениеце пожаловалась на одиночество

Два года назад одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса распалась. Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили о разводе. С тех пор актер стал встречаться с молодыми артистками, а вот его экс-супруга погрузилась с головой в воспитание детей. Сейчас звезда «Мажора» счастлив в новом браке с Зепюр Брутян, и в скором времени у них появится ребенок. Но в отличие от бывшего мужа, Агата все никак не может наладить личную жизнь.

На днях Муцениеце опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором сообщила своим подписчикам о депрессии. Актриса все выходные пролежала на диване, много ела, пила и смотрела сериалы. Сейчас ей очень стыдно за такую слабость, но тогда она не могла справиться с пожирающим ее чувством одиночества. Чтобы восстановиться, девушка отправилась в зал, ведь занятия спортом помогают ей не только прийти в форму, но и справиться с тревожностью.

К слову, Агата также не так давно жаловалась на недостаток мужского внимания. По словам артистки, многие из-за ее модельного прошлого считают, что она уверена в себе и своей внешности, поэтому не делают ей комплименты. Однако это не так. Муцениеце призналась, что часто много сомневается во всем, и ей нужно, чтобы мужчины постоянно поднимали ее самооценку приятными словами.

Ранее Павел Прилучный после появления слухов о беременности Зепюр Брутян рассказал всю правду об их отношениях с молодой супругой.