«Начал плакать»: Судзиловская рассказала о реакции Киркорова на ее вокал

Актриса Олеся Судзиловская, которая начинает карьеру певицы, рассказала о реакции артиста Филиппа Киркорова на ее выступление. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Он подошел к сцене весь в слезах, рыдающий и сказал: "Можно я к тебе не пойду на банкет? Меня сейчас растерзают, я начал плакать"», - рассказала Судзиловская.

Киркоров подошел к сцене с букетом. Известно, что бабушка певца была знакома с Любовью Орловой. «Для него это отдельная история и боль», - сообщила Судзиловская.

На следующий день друзья разговаривали целый час. Киркорову очень понравилось выступление. Судзиловскую поддержали Игорь и Алла Крутые, Александр Буйнов.

Актриса занимается вокалом. Педагога по пению ей посоветовал Сергей Лазарев.

