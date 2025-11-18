Певец Филипп Киркоров рассказал, как Марго Овсянникова стала его подопечной

Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артисты устроили яркую премьеру своей новой совместной композиции «Лови огни». Отдельно Киркоров рассказал, как становятся его подопечными, и сообщил, что Марго появилась в его жизни внезапно и самоуверенно заявила о себе.

Ведущие Брагин, Гордеева и Захар поинтересовались у певца, от чего зависит, надо ли брать артистку под крыло.

«Все мы ходим под звездами и встречаемся с людьми, которые потом становятся проводниками в нашей жизни чего-то кого-то. В моей жизни тоже так было. Я встречался с очень интересными людьми, которые верили в меня. И я пытался потом оправдать их доверие к себе, творчески творил, простите за тавтологию, делал, писал, записывал. Но вот я попадался на глаза очень интересным людям, продюсерам. Очень важно, с кем встретиться, с кем пересечешься», - рассказал исполнитель.

Говоря о Марго Овсянниковой артист заявил, что был удивлен ее напористости.

«Марго появилась внезапно, так же самоуверенно заявив о себе, что она молодая Мадонна, что она хочет петь, что она хочет со мной дуэт. Я оторопел, потому что не каждый молодой артист со мной заговорит с таким напором. И невозможно было не обратить на нее внимание. Мы встретились, я послушал, мы поискали, поговорили, музыку поискали. И вот так вот началось наше сотрудничество. Вот уже два года мы работаем вместе, дружим, путешествуем иногда вместе, отдыхаем», - поделился Киркоров .

В эфире «Авторадио» выяснились и подробности их творческого союза. Марго называет Киркорова своим учителем, наставником и продюсером.

«Я как губка впитываю все, что делает Филипп», – призналась она.

Марго заявила, что каждым своим шоу хочет шокировать публику, снимать установки и паттерны в головах людей и таким образом делать их счастливыми.

«Мое творчество – не просто ради творчества. В шоу есть скрытый смысл», – объяснила певица свою философию.