«Начал икать и задыхаться»: Безрукову стало плохо на культурном форуме в Санкт-Петербурге

Актер Сергей Безруков принял участие в культурном форуме, который прошел в Санкт-Петербурге. Во время круглого стола он решил удивить собравшихся за ним людей и притворился больным коронавирусом.

Участниками круглого стола стали Николай Цискаридзе, Аскольд Запашный, Михаил Швыдкой и другие именитые гости. Безруков пояснил, что сейчас разрабатывает собственный метод актерской игры. Наработки он практикует со студентами.

«Я запрещаю имитировать чувства» — начал свой монолог Безруков, а потом внезапно начал икать, чихать и потянулся за бутылкой с водой, напугав своих соседей по круглому столу.

Актер пояснил, что показал имитацию физиологического действия, которое происходит с артистом. И если у человека есть палитра этих имитаций — это первый уровень того, что должен знать студент. Именно этому учит Безруков.

Сергей признался, что всех разыграл, и если сначала на лицах его коллег было напряжение, после его признания они начали улыбаться и выдохнули, пишет Kp.ru.

Безруков затронул тему изоляции русской культуры. Возле нее, по его словам, есть серьезное защитное биополе.

Ранее актер честно рассказал об отношениях со своей супругой Анной Матисон.