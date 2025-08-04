«Набрали кредитов и просто убежали»: Виталий Бородин предложил изъять «Крокус» у Агаларовых

4 августа в Москве начался судебный процесс о теракте в «Крокус Сити Холле». Незадолго до этого азербайджанский миллиардер Араз Агаларов, которому принадлежит ТЦ, покинул Россию и улетел в Баку. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что у бизнесмена нужно изъять «Крокус».

Бородин отметил, что отъезд Агаларова был ожидаем на фоне недавно возникших слухов об уголовном деле. В связи с этим глава ФПБК предложил изъять «Крокус» у Агаларовых из-за больших кредитов перед банками.

Политик также напомнил, что, когда произошел теракт, Эмин жаловался на финансовые трудности. Однако в этот момент, утверждает Бородин, в Азербайджане шла грандиозная стройка, а певец говорил, что из России они будут уходить.

«Одним словом Агаларовы уже начистили лыжи, и как мне показалось, банальная простая схема — набрали кредитов в России и просто убежали. Думаю, дальше будет интересно, мы увидим, что банки Крокус заберут», — отметил Виталий в своем Telegram-канале.

Напомним, Араз Агаларов является одним из самых богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2020 году его состояние оценивалось в $1,7 млрд. Агаларов является владельцем холдинга Crocus Group — он включает в себя торгово-развлекательные комплексы, концертный зал, ателье, бутики, рестораны, фруктовые сады в Подмосковье и даже станцию метро «Мякинино».

Ранее мы писали, что подозреваемые по делу о теракте в «Крокусе» опустили глаза в пол, когда в зал судебных заседаний зашли потерпевшие.