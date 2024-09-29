Набрал вес после паузы в карьере: актер Павел Табаков впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Актер Павел Табаков впервые за долгое время вышел в свет со своей новой возлюбленной, пиар-менеджером Ксенией Ермоленко. Пара посетила первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» в Сочи.

Сын легендарного актера Олега Табакова со своей спутницей прошелся по красной дорожке в Летнем театре, однако от общения с журналистами категорически отказался.

Представители СМИ обратили внимание, что за время паузы в карьере Табаков-младший набрал вес. Для мероприятия он выбрал черный смокинг и белую рубашку. Его возлюбленная Ксения решила одеться максимально скромно. Она предпочла серое платье и пиджак в оттенке графит. Волосы девушка распустила, отказавшись от укладки. Аксессуарами также решила образ не дополнять, сообщает «7Дней.Ru».

Напомним, в 2020 году у Павла Табакова родилась дочь Мия от актрисы Софьи Синицыной. Пара рассталась еще до появления на свет ребенка, однако Табаков признал дочь и помогает ей финансово.

Ранее 57-летнего режиссера Федора Бондарчука заподозрили в романе с 29-летней Софьей Синицыной.