Набрал кредитов почти на 400 тысяч и просрочил платежи: Венцеслава Венгржановского разыскивают приставы

Экс-звезда «Дома-2» Вецеслав Венгржановский набрал кредитов почти на 400 тысяч и просрочил платежи, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Мужчину разыскивают судебные приставы.

По данным СМИ, Венцеслав взял кредиты в разных банках и не вернул ни один из них. Самый просроченному — три года, а самому свежему — пара месяцев.

В настоящее время, как выяснили журналисты, Венгржановский проживает на хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Бывший участник «Дома-2» больше не ведет социальные сети и радуется, что его не узнают на улицах. При этом Венцеслав нигде на работает. ИП у знаменитости тоже нет. Зарабатывает он, по всей видимости, передавая приветы за 6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что убийца звезды «Дома-2» вышел из тюрьмы и поджег бар в Петербурге. За содеянное его отправили в СИЗО.