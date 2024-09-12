NABOGATOM, «Баронесса фон Орбах», «Царь Николай»: какие товарные знаки регистрируют российские артисты

Российские артисты зарабатывают деньги не только концертами, но и занимаются бизнесом, не связанным с творчеством. При этом они часто регистрируют необычные товарные знаки, чтобы выделить свою продукцию. Так, певица Алла Пугачева «застолбила» за собой звание баронессы, а Николай Басков – царя.

Как выяснил Kp.ru, исполнитель хита «Шарманка» зарегистрировал товарный знак «Царь Николай». Под таким брендом Басков планировал выпускать стиральные порошки, мыло и зубную пасту. Кроме того, он запатентовал название «Золотая шарманка», чтобы продавать ювелирные изделия, часы, одежду и продукты питания.

У певицы Люси Чеботиной есть фирменный знак NABOGATOM для продажи изделий из драгоценных камней. Также исполнительницы хита «Солнце Монако» может выпускать под этим брендом пляжную одежду.

Исполнитель хита «Я русский» Ярослав Дронов зарегистрировал свое сценическое имя SHAMAN. Под этим брендом он может продавать ручки, блокноты, плакаты и другой мерч. Условия регистрации данного товарного знака также допускают выпуск кожаных брюк, вещей из латекса, пальто, пижам.

Репер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, запатентовал товарный знак «Академия 13». Плюс ко всему музыкант получил права на фразу «Тимати стал делать лучше». Под этим названием он может продавать парфюмерию.

Еще в 90-е Алла Пугачева записала на себя имя своей дочери Кристины Орбакайте - «Кристина». И тоже для выпуска парфюма. Кроме того, еще до скандального отъезда из России она зарегистрировала товарные знаки «Баронесса фон Орбах» и «Примадонна».

Кроме того, певец Григорий Лепс обладает правами на бренд «Лепс бар». Продюсер Яна Рудковская зарегистрировала товарный знак «Гном Гномыч». Алсу запатентовала имя своей младшей дочери Микеллы.

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