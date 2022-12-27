«Наблюдали все!»: Ольга Бузова рассказала о ролях, полученных через постель

Ольга Бузова является одной из самых успешных женщин отечественного шоу-бизнеса. Артистка ведет телевизионные проекты, участвует в них, записывает треки и снимается в кино и сериалах. С каждым годом у блогера появляется все больше подписчиков, которые следят за жизнью теледивы и ее постоянными съемками. Однако не все верят, что Бузовой все досталось честным трудом. Недоброжелатели уверены – Ольга получает роли через постель.

Ложные обвинения в свой адрес артистка не была намерена терпеть, поэтому поспешила ответить хейтерам. Она заявила, что ни одну роль она не получила благодаря интиму. Все они ей достались заслуженно благодаря ее исключительному таланту. «Ни одну роль в своей жизни я не получила через постель, - говорит звезда. – Если бы в моей жизни присутствовала постель, все бы об этом знали. За моим восхождением наблюдали все! Все роли достались благодаря исключительно моему таланту», - поделилась Ольга Бузова.

Артистка рассказала, что идет на многие жертвы ради работы. Она готова терпеть неудобства, лишь бы получить хорошую роль. В пример она привела то, что может не дышать, чтобы платье не спадало.

К слову, недавно одну из подобных жертв Ольга продемонстрировала в личном блоге. Она показала, как несколько человек после съемок пытаются с нее стянуть неудобные длинные сапоги, которые она надевала для дополнения образа.

Также постоянная работа сказывается на нервах телеведущей. На днях она вышла на связь с поклонниками и рассказала, что у нее есть сильное желание от всех отписаться до 1 января, так как ее все сильно бесят.